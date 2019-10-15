أوبرا وينفري: لهذا السبب لم أُنجب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

على الرغم من أن هناك سيدات عديدات يرغبن في الإنجاب، فإن بعضهن يتخذن قرارًا بعدم الإنجاب، وهو الأمر الذي كشفته مقدمة البرامج الحوارية الأشهر، الأمريكية أوبرا وينفري؛ إذ ربطت الأمر بالمسئولية التي لا تعتقد أنها ستكون على قدرها- على حد وصفها.

وحسبما ذكرت "وينفري"، في حوارها مع "People"، هذا الأسبوع، فإنها لم تندم على قرار عدم الإنجاب، موضحة أنها أدركت ذلك من خلال تعاملها مع بعض الأشخاص غير الأسوياء الذين يملكون أبًا وأمًا، لا يفهمان معنى أن يكون لديهما أبناء يحتاجون إلى تربية.

وأضافت أن مجال عملها جعلها تتيقن أن الأمومة تتطلب قدرًا من المسئولية والتضحية، وأنها ترى أنها ليست مستعدة لذلك، قائلة: "أفتقد القدرة على تحمل أعباء هذه المسئولية".