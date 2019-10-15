شارك في حرب أكتوبر وتزوج فنانة كوميدية شهيرة.. محطات في مشوار أحمد عبدالوارث

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

تمر اليوم الذكرى الأولى على رحيل الفنان الكبير أحمد عبدالوارث، الذي رحل عن عالمنا العام الماضي، في 15 أكتوبر 2018.

الميلاد والنشأة

ولد في القاهرة عام 1947، وحصل على بكالوريوس المعهد العالي للفنون المسرحية، وكان في نفس الدفعة، الفنان الكبير أحمد زكي، وانشغل بعدها في العمل الخاص أخره بعض الشيء، وبدأ حياته الفنية بمسلسل "هروب" من إخراج نيازي مصطفى.

زواجه

تزوج "عبدالوارث" من الفنانة الراحلة سعاد نصر، وأنجب منها ابنته "فيروز"، وابنه "طارق"، وبعد سنوات انفصلا، وتزوج مرة أخرى من خارج الوسط الفني، وأنجب منها ابنتيه "ميران وآلاء".

حرب أكتوبر

شارك الفنان الكبير في حرب أكتوبر 1973، وكان جنديا في "سلاح المشاه"، وأعرب عن فخره بمشاركته في الحرب، في أكثر من لقاء تليفزيوني.

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أعمال فنية

شارك في عدد كبير من الأعمال المسرحية، والتلفزيونية، كما شارك في عدد من الأعمال منها "زهرة الأسوار"، "رحلة المليون"، "إسكندرية ليه"، "محمد رسول الله"، وغيرها من الأعمال، وكان آخر أعماله الفنية مسلسل "أرض جو" مع الفنانة غادة عبدالرازق.

علاقته بالفنان عبدالوارث عسر

تداولت المواقع على مدار سنوات عديدة، أن الفنان أحمد عبدالوارث هو نجل النجم الكبير عبدالوارث عسر، ونفى حفيده الفنان محمد التاجي الأمر أكثر من مرة، وأكد أن "عبدالوارث" كان يتعمد تجاهل نفي الخبر، حتى يستفيد من نجومية جده.

رحيله

رحل عن عالمنا يوم 15 أكتوبر 2018، بأحد المستشفيات بمنطقة حدائق القبة، بعد صراع مع المرض، عن عمر يناهز 71 عاما.