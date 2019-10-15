بعد خضوعه لجراحة.. محمد التاجي يكشف تطورات حالته الصحية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

قال الفنان الكبير محمد التاجي إنه أجرى بالأمس عملية جراحية جديدة في أسنانه، بسبب خطأ طبي تعرض له على يد أحد الأطباء.

وأكد "التاجي"، في تصريح خاص لمصراوي، أنه عانى خلال الفترة الماضية، خاصة أن "التركيبات" والحشوات التي خضع لها سابقا كانت خاطئة، ما أدى لتفاقم الوضع، وآلام كبيرة شعر بها.

وأوضح أنه حصل على إجازة من مسلسل "فالنتينو" لمدة أسبوع، ومن المقرر أن يعود الأسبوع القادم لاستكمال مشاهده المتبقية ضمن أحداث المسلسل.

كان الفنان الكبير قد كتب على حسابه بموقع فيسبوك أنه يعاني من آلام في الأسنان، وسيجري عملية "عاشرة" في أسنانه، وطالب جمهوره بالدعاء.