"ملهاش غيرك يارب".. تامر حسني يدعم الشعب اللبناني

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-ياسمين الشرقاوي:

حرص الفنان تامر حسني، على دعم الشعب اللبناني بعد حرائق الغابات التي اندلعت في لبنان، مساء أمس الأثنين، ونشره صورة للحريق عبر حسابه بـ"تويتر".

وغرد "حسني"، قائلًا: "اللهم احفظ لبنان وشعب لبنان، اللهم احفظ وطنا العربي من كل شر وكل سوء، مضيفًا: "مشاكلنا ملهاش غير يارب".

واندلعت حرائق ضخمة في عدة مناطق لبنانية، وأتى الحريق على آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري، وساهمت الرياح الشديدة على امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها.