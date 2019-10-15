عن حريق لبنان.. نادين نجيم لـ"المسئولين": "النيران أكلت بيوتنا وشعبنا"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

أعربت الفنانة اللبنانية نادين نجيم عن حزنها الشديد لتعرض لبنان لحرائق الغابات، أمس الاثنين.

ونشرت نجيم صورة للحريق، عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، وعلقت:" مشهد موجع ، لبنان يلي كنت شوفو جنة على أرض صار جهنم على أرض.. نيران أكلت جبالنا وبيوتنا وشعبنا، وتركتنا بلا يد ولا حيلة ناطرين صرختنا توصل للمسئولين".

وتابعت نادين:" البيئة المهملة والتلوث راح يوصلنا لنتائج مبكية بعرف يلي صار عوامل طبيعية بس لما تكون غاباتنا نظيفة ودولتنا مأمنة وسائل الوقاية والتجهيزات في حالات الطوارئ كنا قدرنا نسيطر على الوضع، يا رب ارحمنا لأنه يلي على أرض ما عم يرحمونا".

وأتى الحريق على آلاف الأمتار المتصلة بعدد من الأبنية السكنية وجامعة رفيق الحريري، وساهمت الرياح الشديدة على امتداد النيران وفقدان السيطرة عليها.