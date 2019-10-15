محمد إمام يوجه رسالة لجمهوره وخالد الصاوي يعلق

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- بهيرة فودة:

وجه الفنان محمد إمام رسالة شكر لجمهوره، ونشر صورة له، عبر حسابه الرسمي بموقع "إنستجرام".

وعلق إمام على الصورة قائلا:" طول عمركم حافز ليا، إني أوصل لأعلى مكان، شكرا على كل الحب ده".

وحرص الفنان خالد الصاوي أن يعلق:" زعيم ابن زعيم، أوعا تنام".

ويواصل إمام تصوير مشاهده في فيلم "لص بغداد" بطولة فتحي عبدالوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبدالرحمن "توتة"، صلاح عبدالله، أحمد رزق، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، فى أول تعاون سينمائي بينهما.