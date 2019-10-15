محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:
توجهت أسرة مسرحية "3 أيام في الساحل"، صباح اليوم، للعاصمة السعودية الرياض، استعدادا لعرض المسرحية بالمملكة، ضمن فعاليات موسم الرياض.
وأكد المخرج والمنتج مجدي الهواري، الشريك المؤسس بمسرح كايرو شو، أن "هنيدي" وباقي نجوم المسرحية سيبدأون مساء اليوم بروفات مكثفة على المسرح العربي، استعدادًا لانطلاق العروض التي تنطلق بعد غد الخميس، وتستمر لمدة أربعة ليال متواصلة.
وأشار إلى أن العروض تأتي في إطار مشاركة كايرو شو في موسم الرياض الترفيهي، والتي تعد المشاركة المصرية الأكبر والأضخم خلال هذه التظاهرة الفنية الثقافية التي تشهدها المملكة خلال تلك الفترة، لافتا إلى أن فريق عمل كايرو شو التقنية ستواصل عملها في الرياض بعد إنتهاء أيام عرض المسرحية.
وأكد أن الفرقة تواصل العمل استعدادا لباقي عروض كايرو شو المشاركة في موسم الرياض، حيث ستتوجه أسرة مسرحية "الملك لير" للنجم الكبير يحيي الفخراني، ونخبة من النجوم إلى الرياض، مطلع الشهر القادم استعدادا لعروضها في الموسم المقررة من 6 إلى 9 نوفمبر، والتي يتوقع أيضًا أن تكرر مفاجأة موسم جدة في الأرقام القياسية بنفاذ التذاكر فور طرحها.
يذكر أن مسرحية "3 أيام في الساحل" إخراج مجدي الهواري، وتأليف حاتم حسين، وبطولة محمد هنيدي، بيومي فؤاد، مها أبو عوف، ندى موسى، أحمد فتحي.
كانت هذه تفاصيل خبر فريق عمل "3 أيام في الساحل" يسافر الرياض ويجري بروفات مكثفة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.