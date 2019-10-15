تراند اليوم : فيديو| ممثل مصري يحكي قصته مع ضابط إسرائيلي قام بأسره...

كشف الممثل المصري محمود قابيل، تفاصيل استجوابه لضابط إسرائيلي بعد سقوطه في الأسر خلال حرب يونيو 1967.

وقال قابيل في مقابلة تليفزيونية، إن الضابط الأسير وهو برتبة نقيب مظلات، تعرض لإصابات بعض سقوطه بالمظلة فتم القبض عليه، ووضع عصابة على عينيه.

وأشار إلى أثناء قيامه باستجوابه في وحدته، تظاهر الأسير مستخدما لغة مكسرة بأنه لا يجيد العبرية ولا الإنجليزية، وأن لغته هي الفرنسية، فكان من سوء حظه إتقان قابيل الفرنسية.

وحكى قابيل كيف قام جندي من الصعيد في وحدته بإحضار الشاي للأسير، بعد مسح الدماء عن وجهه، وأمام تعجبه قال الجندي إنه مثل عصفور مكسور الجناح.

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وسأله قابيل بعد ذلك عن تكليفاته في ذلك اليوم واليوم السابق، وعرف أنه كان مكلفًا بعملية تستهدف حماية قواتهم، التي لم يكن يتصور أنها اقتربت، فهم في ظنه بانتظار الهجوم.

وأضاف أنه اعتقد أن النقيب الأسير حاول التأثير في روحه المعنوية، عندما أخبره بأن الطائرات والمطارات المصرية تم استهدافها في اليوم السابق، لكن الأسير أكد له أنه أخبره بالحقيقة بسبب معاملته الكريمة له.



