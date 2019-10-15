انتشر على مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو جديد للفنانة الكويتية إلهام الفضالة برفقة ابنتها الصغرى.
واشارت فيه إلى أن الأخيرة أعدت لها مقلباً وبدأت تحاسبها على ذلك بلطف. واوضحت أنها كانت في الطائرة حين تلقت رسالة منها تشير فيها إلى أنها لم تحقق نتيجة مدرسية مرضية.
وأضافت أن ذلك أزعجها وأنها اعتقدت أن الطفلة لم تدرس بالشكل المطلوب، لافتة إلى أنها فوجئت بأن ذلك مجرد مقلب وأن الابنة حققت النتيجة الكاملة.
ورأى الكثير من المتابعين أن معظم المشاهير أصبحوا يقومون بالتسويق لأنفسهم باستخدام أفراد أسرهم والمتاجرة بهم وهو ما دفع إلى توجيه الكثير من الانتقادات للفنانة الكويتية.
كانت هذه تفاصيل خبر بالفيديو: إبنة إلهام الفضالة تصدمها بهذا الخبر أثناء سفرها.. لهذا اتهمت بالمتاجرة بها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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