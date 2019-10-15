أشعلت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي مواقع التواصل الاجتماعي بعد انتشار مقطع مصور سجل أثناء تلقيها بعض التدريبات الرياضية.
وظهرت في الفيديو الذي نشرته على حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وهي تمارس رياضة الملاكمة باحتراف مع مدرب خاص. وتبين أنه تم تسجيله على هامش تصوير مشاهدها في فيلم “اشباح أوروبا”.
وهو ما تم ايضاحه من خلال التعليق: “تدريبات الفنانة هيفاء وهبي من كواليس فيلم أشباح أوروبا”.
ويذكر أنها نشرت في وقت سابق البوستر الدعائي للعمل وأشارت إلى أنها تتشارك البطولة فيه مع الممثلين المصريين أحمد الفيشاوي ومصطفى خاطر.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تمارس الملاكمة باحتراف.. شاهدوا براعتها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مزمز وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.