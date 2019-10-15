الموت يفجع علا الفارس

فجعت الإعلامية الأردنية علا الفارس بوفاة شقيقها “ناصر” وكتبت عبر إنستغرام: “انتقل إلى رحمه الله تعالى شقيقي ناصر تحسين الفارس”.

ونعت الحكومة الفلسطينية على لسان وزارة الداخلية، ناصر تحسين الفارس شقيق الإعلامية الأردنية علا الفارس، الذي توفي إثر مرض عضال الم به.

جدير بالذكر أن علا الفارس أعلنت في وقت سابق أن لديها 7 أشقاء رجال، حيث نشرت صورة تجمعها معهم من حفل زفاف أحدهم.