بالفيديو: فنانة خليجية تكشف تعرض ابنها للطعن في المدرسة.. وطريقة محاسبة الفاعلين صادمة

صدمت الفنانة الكويتية هنادي الكندري متابعيها بما كشفته عن تعرض ابنها لحادثة مروعة في المدرسة.
ونشرت على حسابها على تطبيق “سناب شات” فيديو اشارت فيه إلى أنه تعرض للطعن من قبل بعض الشباب.
وأضافت أن الأسرة قامت برفع قضية وأنه يتم أخذ الإجراءات القضائية، لافتة إلى أن المرتكبين ما زالوا يذهبون إلى المدرسة مع ابنها.
وكشفت أن القيمين عليها لن يقوموا بأي خطوة لأن الحادثة وقعت خارج المدرسة. واستغربت كون نظام المدراس الخاصة أفضل منه في المدراس الحكومية التابعة لوزارة التربية والتعليم.
وأثار المقطع المصور ضجة كبيرة على الحسابات التي أعادت نشره على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام” وعبر الكثير من المتابعين عن غضبهم بسبب ما حدث وخصوصاً مع عدم خضوع المرتكبين للمحاسبة العادلة.
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