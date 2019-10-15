عثرت الشرطة الكورية على نجمة البوب الشهيرة “سولي” ، متوفية في منزلها بعد شهر من إثارتها الجدل في كوريا الجنوبية المحافظة بالكشف عن أجزاء من جسدها عبر الانستجرام.
ووفقا لصحيفة “ديلي ميلي” البريطانية، عانت سولي (25 عامًا) من قدر هائل من الإساءات عبر الإنترنت حيث أصبحت تعرف باسم فضيحة “بدون حمالة الصدر” وذلك بعد أن عرضت جزء من جسدها مرارًا وتكرارًا عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
يقال إن مغنية البوب علقت مهنتها الموسيقية بسبب الإساءات التي تلقتها.
وتم العثور على جثة سولي من قبل مديرها بمنزلها في سيونجنام ، جنوب العاصمة سيول في حوالي الساعة 3.20 مساء بالتوقيت المحلي .
وقالت الشرطة الكورية إنها تعمل على افتراض أنها قد تكون انتحرت.
وأوضحت الشرطة أن نجمة البوب، كانت تحارب الاكتئاب الشديد، وتحدثت علانية ضد البلطجة الإلكترونية التي واجهتها في الماضي.
كانت هذه تفاصيل خبر الأسباب لا تزال غامضة.. العثور على جثة المطربة الشهيرة سولي في منزلها لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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