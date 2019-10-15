شاهد.. نيقولا معوض عن حرائق لبنان: قلبنا يحترق

عبر الفنان نيقولا معوض عن حزنه الشديد بسبب الكارثة التي حلت ببلاده، حيث اشتعلت حرائق كبيرة واجتاحت عددًا من المناطق اللبنانية، مساء أمس الاثنين، بسبب ارتفاع درجة الحرارة.
نشر معوض عبر حسابه الرسمي بموقع "انستجرام"،
يذكر أن سلسلة من الحرائق اندلعت بعدد من المناطق الجبلية في لبنان، بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد، وتجددت الحرائق أكثر من مرة، وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق، ما استدعى توجه وزيرة الداخلية لمتابعة عمليات الإطفاء.
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