غدًا.. مجد القاسم يحيي حفلًا غنائيًا بمهرجان اليوم الدولي

يحيي المطرب مجد القاسم، حفلًا غنائيًا ضخمًا بمهرجان "اليوم الدولي" لدورته الأولى والذي يرأسه خالد فؤاد والمقرر اقامته غداً بدار الأوبرا، ويتضمن المهرجان عدة مفاجآت ومنها تكريم نجوم دراما رمضان والأعمال السينمائية وأبطال حرب أكتوبر وغيرها .
يعتبر مهرجان "اليوم الدولي" من اهم المهرجانات في مصر والوطن العربي الذي يجمع ما بين نجوم الفن والمجتمع ورجال وشرفاء الوطن العظيم الذين ضحو بحايتهم من أجل مستقبل أفضل لأرض الكنانة المصرية العظيمة .
يشار أن مهرجان "اليوم الدولي" يتضمن
بالإضافة إلى مصمم الأزياء عماد النمر، الإعلامي ممدوح الشناوي، الشاعر جمال بخيت، الدكتور عادل حسني، الموسيقار هاني مهنا،الفنان العربي باسم القهار، ناصر ابو لافي، محمد جمال، شنوده عبد الملاك، سالي أحمد، مدير التصوير الكبير محمود عبد السميع، رئيس جمعية الفيلم ومخرج الأفلام الوثائقية علي الغزولي، وغيرهم من النجوم، بالإضافة لمجموعة من أبطال حرب أكتوبر.
أكدت دعاء نصر، نائب رئيس المهرجان، أن مهرجان "اليوم الدولي" سيقدم تكريم مناسب للمطرب مجد القاسم بصورة تليق بمكانته الفنية علي ما بذله من عطاء فني مرموق ومازال في قلوب الجماهير.
وجدير بالذكر بأن المطرب مجد القاسم سيقدم مجموعة من اغانيه الوطنية وغيرها ومن ضمنها مصر العظيمة، من هنا بدأ الهوا، غمض عنيك، قالو البعيد عن القلب، لعبتك وآخرين .
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