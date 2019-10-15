أمل حجازي تعلق علي حرائق المشرف.. "اللهم استودعك لبنان"

توجهت المطربة اللبنانية امل حجازي بالدعاء لحفظ بلادها وأهلها، حيث تمر لبنان يمر بأزمة صعبة بسبب الحرائق التي اندلعت، أمس الإثنين، واجتاحت عددًا من المناطق، وذلك عبر حسابها الرسمي بموقع تبادل الصور والفيديوهات الشهير

"إنستجرام".نشرت أمل عبر حسابها صورة للأشجار المشتعلة بالنيران، وعلقت قائلة: "اللهم استودعك لبنان"، وأظهر متابعيها تعاطفًا كبيرًا مع الشعب اللبناني وانهالت التعليقات مليئة بالأدعية لحفظ البلد وأهلها.جدير بالذكر أن سلسلة من الحرائق اندلعت بعدد من المناطق الجبلية في لبنان، بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد، وتجددت الحرائق أكثر من مرة، وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق، مما استدعى توجه وزيرة الداخلية لمتابعة عمليات الإطفاء.