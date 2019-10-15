الليلة.. الأوبرا تعرض باليه كليوباترا للمرة الأولى على المسرح الكبير

تعرض دار الأوبرا المصرية، برئاسة الدكتور مجدى صابر، للمرة الأولى، باليه كليوباترا لفرقة باليه أوبرا القاهرة، من إنتاجها، وإخراج مديرها الفنى أرمينيا كامل، وبمصاحبة أوركسترا أوبرا القاهرة، بقيادة مؤلف موسيقاه المايسترو محمد سعد باشا، على خشبة المسرح الكبير، ابتداءً من

غدٍ الثلاثاء 15 أكتوبر، وتستمر حتى يوم الجمعة 18 أكتوبر، فى تمام الساعة الثامنة مساءً، وذلك ضمن خطة إثراء ميدان الفنون الجادة فى مصر.

تدور قصة "باليه كليوباترا" حول كليوباترا، ملكة مصر،

وزواجها بمارك أنطونيو الذي اقتسم حكم الإمبراطورية الرومانية مع أوكتافيوس، بعد قتل يوليوس قيصر، ثم إعلان أوكتافيوس الحرب ضد كليوباترا ومارك أنطونيو وهزيمتهما في معركة أكتيوم البحرية، ونهايتهما المأسوية بعد انتصار خصمهما.

جدير بالذكر أن تصميم رقصات العرض لخوزيه بيريز، مساعد التصميم رينيه دى كارديناس، إضاءة ياسر شعلان، ديكور محمد الغرباوي، ملابس مانويلا سييري.