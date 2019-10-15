تعرف على تفاصيل حفل الحضرة تنشد بساقية الصاوى

يقدم فريق "الحضرة" حفل إنشاد صوفى جديد على مسرح الحكمة بساقية عبدالمنعم الصاوي، الخميس الموافق 31 من أكتوبر، في تمام الساعةالسابعة والنصف مساءً.
ويشار إلى أن فرقة الحضرة مكونة من مجموعة من المنشدين والمبتهلينمن مختلف الطرق الصوفية، ويقدمون حالة روحانية من الإنشاد الدينى والابتهالات والذكر والمديح، ويعتمدون فى ذلك على قصائد تراثية لكبار مشايخ الصوفية فى حب الله ومدح النبى محمد.
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