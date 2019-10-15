شاهد.. أنغام تدعو للشعب اللبناني بعد حريق المشرف

عبّرت المطربة أنغام عن حزنها الشديد بسبب الأزمة التي يمر بها الشعب اللبناني حاليًا، بعد الحرائق التي اجتاحت عددًا من المناطق اللبنانية، منذ الأمس، وأظهرت تعاطفها معهم، ودعت الله أن يرحمالبلد وأهلها.
نشرت أنغام عبر حسابها الرسمي بموقع "إنستجرام"، صورة للعلم اللبناني وتتوسطه شجرة الأرز وهي تحترق، وعلقت قائلة: "اللهم رحمتك بأهل لبنان الجميلة".
جدير بالذكر أن سلسلة من الحرائق اندلعت بعدد من المناطق الجبلية في لبنان، بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد، وتجددت الحرائق أكثر من مرة، وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق، مما استدعى توجه وزيرة الداخلية لمتابعة عمليات الإطفاء.
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