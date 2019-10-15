الليلة.. عرض خاص لـ"بين بحرين" بأحد المولات الشهيرة

يقام، مساء اليوم، الثلاثاء، عرض خاص لفيلم "بين بحرين"، وذلك في تمام الساعة السابعة مساءً بأحد المولات الشهيرة في السادس من أكتوبر.

تدور أحداث الفيلم حول الحياة فى القرى وتسليط

الضوء على المشاكل الخاصة بتلك الفئة المجتمعية، وحياتهم اليومية فى تلك المناطق، ويتناول عددًا من القضايا الاجتماعية مثل الختان، وغيرها من قضايا هذا المجتمع المنغلق على نفسه.

يذكر أن الفيلم إخراج أنس طلبة، وتأليف مريم نعوم، وبطولة فاطمة عادل، يارا جبران، ثراء جُبيل، محمود فارس، عارفة عبدالرسول ولبنى ونس، ومن المقرر حضور النجوم يسرا وإلهام شاهين وكندا علوش ونجلاء بدر وسلوى خطاب.