بعد حريق لبنان.. تامر حسني: "مشاكلنا ملهاش غيرك يا رب"

أظهر الفنان تامر حسني تعاطفًا كبيرًا مع الشعب اللبناني، بعد الحرائق التي اجتاحت عددًا من المناطق اللبنانية، بالأمس، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".

نشر تامر عبر حسابه صورة للأشجار وهي

تحترق، وعلق قائلًا: "اللهم احفظ لبنان وشعب لبنان.. اللهم احفظ وطننا العربي من كل شر وكل سوء.. مشاكلنا ملهاش غيرك يا رب.. لبنان يحترق".جدير بالذكر أن سلسلة من الحرائق اندلعت بعدد من المناطق الجبلية في لبنان، بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد، وتجددت الحرائق أكثر من مرة، وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق، مما استدعى توجه وزيرة الداخلية لمتابعة عمليات الإطفاء.