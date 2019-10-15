أظهر الفنان تامر حسني تعاطفًا كبيرًا مع الشعب اللبناني، بعد الحرائق التي اجتاحت عددًا من المناطق اللبنانية، بالأمس، وذلك عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات العالمي "تويتر".
نشر تامر عبر حسابه صورة للأشجار وهي
جدير بالذكر أن سلسلة من الحرائق اندلعت بعدد من المناطق الجبلية في لبنان، بسبب موجة الحر التي تضرب البلاد، وتجددت الحرائق أكثر من مرة، وتسببت فى قيام العديد من المواطنين بإخلاء منازلهم فى بعض المناطق، مما استدعى توجه وزيرة الداخلية لمتابعة عمليات الإطفاء.
كانت هذه تفاصيل خبر بعد حريق لبنان.. تامر حسني: "مشاكلنا ملهاش غيرك يا رب" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.