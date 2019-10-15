الخميس.. "فيرس" يُحيي حفلًا غنائيًا بساقية عبدالمنعم الصاوي

بعد غياب يعود فريق "فيرس" للحفلات الغنائية، ويقيم حفلًا غنائيًا بساقية عبدالمنعم الصاوي، يوم الخميس 24 أكتوبر الجاري، بقاعة النهر، وذلكفي تمام الساعة الثامنة مساءً.
من المقرر أن يقدم الفريق مجموعة متنوعة من أجمل أغانيه التييحبها ويتفاعل معها الجمهور على خشبة المسرح.
يشار إلى أن فرقة روك مصرية منذ أوائل التسعينات، تعزف أغاني لفرق غربية مشهورة بشكل أساسي، كما تقوم بتأليف وعزف موسيقاها الأصلية الخاصة.
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