نوح الحمام ويوم النصر.. أبرز عروض البيت الفني للمسرح الليلة

يواصل البيت الفني للمسرح تقديم عروضه المميزة على مسارح الدولة المختلفة، لليوم الثلاثاء 15 أكتوبر، منها عرض "نوح الحمام" على خشبة مسرح الطليعة بالعتبة.

تدور أحداث العرض فى إحدى قرى الصعيد، ويحكى عن شخصية من الصعيد تدعى" وطنى " وهو أسم دارج فى الصعيد يتحدث العرض عنه فى 7 شخصيات، من بطولة سوسن ربيع، ياسر عزت، نشوى حسن، أحمد مجدي ، إيناس المصري ، إبراهيم البيه، أكرم مصطفى، موسيقى محمد حمدى رؤوف، تصميم ديكور فادي فوكيه، تصميم إضاءة عمرو عبدالله، ملابس شيماء محمود، مكياج أدهم عفيفي، و إخراج أكرم مصطفى.

ويُعرض بمركز سعد زغلول الثقافي بالمنيرة، " إشاعات إشاعات"، في تمام الساعة السابعة مساءً، والعرض هو أول إنتاج لشعبة مسرح التجوال و المواجهة بفرقة المسرح الحديث منذ إنشائها ،

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و هي الشعبة المسئولة عن تنظيم تجوال عروض البيت الفني للمسرح بمختلف المحافظات و ذلك ضمن مبادرة " مسرح المواجهة و التجوال" التي أطلقتها الفنان الدكتورة إيناس عبد الدايم وزير الثقافة.

العرض تأليف متولي حامد، بطولة سكر الشريف، عاطف عبد الوهاب، زكريا معروف، كريم الباسطي، مدرونا سليم، أيمن عبد الرحيم، هنادي محمد، محمود أبو السعود، ندى عفيفي، محمد ميزو، خالد السعداوي، هبة الكومي، أشرف سيف، أميرة عبد الجواد، شريف فاروق، حكيم الصالح، دينا محمد، حسام بسيوني، الطفل ضي الله، أشعار صفاء البيلى، ملابس مروة ماهر ،ألحان وتوزيع محمود وحيد، جرافيك أحمد فؤاد صدقي، استعراضات فاروق جعفر، ألحان و توزيع محمود

وحيد، مكياج أماني حافظ، اضاءة مينا رضا، ديكور وإخراج محمود فؤاد صدقي.



بينما تُعرض على مسرح جامعة السويس، احتفالية "يوم النصر"، من إنتاج فرقة مسرح الإسكندرية، في تمام الساعة الثانية عشر ظهرا، وهي احتفالية تقدم خصيصًا بمناسبة ذكرى انتصارات أكتوبر المجيدة هذا العام، الاحتفالية من تأليف محمد مصطفى و إخراج إسلام عبدالشفيع.

وفي بني سويف يعرض " امر تكليف"، على مسرح جامعة بني سويف في الساعة الثانية عشر ظهرا، والعرض مأخوذ عن "نقطة حدود" لعيسى الجمال، بالإضافة إلي حكايات حقيقة، صياغة ودرماتورج طارق علي و محمد يوسف، بطولة عزة لبيب ،كريم الحسينى، سمية الإمام، شريف العجمي، عبدالله صابر ، محمد الأحمدي، مدرونا سليم، علي المصري، تقى عادل، مريم ياسين، أحمد صلاح سعد،مالك العلي، إبراهيم حسن، محمد جمال، موسيقى وألحان أحمد حمدي، ديكور نادية طرابية، أشعار طارق علي، غناء كريم الحسيني، بلسم أبو زيد، إضاءة إبراهيم الفرن، ملابس علا علي، مكياج إسلام عباس، مادة فيلمية محمد فاضل، و من إخراج باسم قناوى.