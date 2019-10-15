تراند اليوم : بحضور الرئيس السيسي .. عمر العبداللات يبهر الجميع في القاهرة

أحيا الفنان عمر العبداللات وبحضور فخامة الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي الحفل الذي أقامته القوات المسلحة المصرية بمناسبة الذكرى الـ 46 لانتصارات حرب أكتوبر المجيدة وذلك على مسرح المنارة بقاعة المؤتمرات الدولية ، وقدم الفنان عمر العبداللات خلال الحفل أغنية ” يحكى أن ” ، إلى جانب مشاركته بالأوبريت الغنائي ” أم الدنيا ” من كلمات محمد خيال، وألحان محمود الحسيني، وتوزيع حماده البيلي، وهندسة صوت خالد رؤوف ، برفقته مجموعة من نجوم الفن والغناء في مصر وهم الفنان حكيم والفنانة مروة جمال والفنانة هالة رشدي ، وحضر الحفل وزير الدفاع وكل أفرع القوات المسلحة وعدد كبير من قادة أكتوبر ورجال السياسة والمجتمع والإعلام ، ونال العبداللات تصفيق وإعجاب شديداً من الحضور لحظة صعوده إلى منصة المسرح ، مؤكداً إعتزازه لمثل هذه المشاركات التي تعبّر عمّا في صدره من محبة لمصر وشعبها ، معتبر مصر وطنه الثاني .

حيث تلقى الفنان عمر العبداللات هذه الدعوة من قبل القوات المسلحة المصرية للمشاركة في هذا الحفل الرئيسي لإنتصارات أكتوبر تقديراً وتكريماً له ، ويفخر “صوت الأردن” العبداللات دائماً بتاريخ مشاركاته المتعددة في المناسبات العامة والخاصة في مصر، والتي تعتبر من أنجح الحفلات والمشاركات في مشواره الفني ، والتي سطر بها جماهرية كبيرة في مصر والعالم العربي ، مؤكداً حضورة الدائم بين الجمهور المصري والعربي بكل محبة وإحترام .

هذا ويستعد عمر العبداللات في بداية شهر نوفمبر 2019، لإحياء حفل كبير في دار الأوبرا المصرية العريق في المسرح الرئيسي الذي غنى عليه أعظم نجوم الغناء العربي ، مما إعتبره عمر تكريماً له ولعطائه المستمر في عالم الأغنية الأردنية والعربية .

الى جانب ذلك، وفي منتصف شهر نوفمبر المقبل ، سيشرق عمر العبداللات في حفل ختام “مهرجان الأغنية العربية ” في مدينة الإسكندرية، حيث تمت دعوته من قبل اللجنة العليا للمهرجان وسيتخلل مشاركته تكريم المهرجان بدرع خاص له ، وسيقدم خلال الحفل مجموعة من أغانيه الخاصة والتي حققت إنتشارا عربياً كبيراً ، وسيتم تتويجه به على المسرح في الحفل الختامي أمام جموع المشاركين والحضور.