أصالة تمر بفترة عصيبة وسيئة.. هل يخونها زوجها مع ممثلة شابة!

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 03:58 مساءً - أشارت الفنانة السورية أصالة نصري، في تدوينات نشرتها عبر حساباتها على مواقع التواصل الاجتماعي إلى الحالة النفسية التي تعاني منها، مشيرة إلى أنّها تمر بفترة عصيبة وسيئة.
وبحسب مصادر “الجرس”، فإنّ العلاقة بين أصالة وزوجها المخرج طارق العريان متوترة، وهما على وشك الإنفصال.
ولفتت “الجرس”، إلى أنّ العريان على علاقة عاطفية بممثلة شابة، وأنّ أصالة علمت بهذا الأمر، ما جعلها تبتعد عنه.
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