شاهدوا.. أحلام تبهر الجميع بإطلالة كعارضات الأزياء في الرياض

كتب امير فتحي في الثلاثاء 15 أكتوبر 2019 03:58 مساءً - أحدثت الفنانة الإماراتية أحلام الضجة مجدداً بسبب إطلالتها ضمن إحدى فعاليات مهرجان صناعة الترفيه في موسم الرياض في السعودية.

وجاء هذا بعدما ظهرت في مقطع مصور تناقله عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق الصور والفيديوهات “إنستغرام”.

وبدت وهي تلتقط لنفسها صورة سيلفي مرتدية تايور باللون البيج مع قميص داخلي رقيق بلون داكن. كما وقفت أمام عدسات المصورين وسارت على سجادة الحدث حيث بدت أشبه بعارضات الأزياء وهو ما ركزت عليه الكثير من التعليقات.



وحقق الفيديو نسبة مشاهدة عالية على تلك الحسابات. ويشار إلى أن أحلام نشرت على حسابها الخاص على التطبيق صورة التقطتها على طريقة السيلفي على هامش الحدث مع عدد من معجبيها.

وتعليقاً كتبت: “جاهزين جمهوري” وحققت أكثر من 13 ألف إعجاب. وفي موازاة ذلك نشرت تعليقاً على مجريات برنامج The Voice وكتبت: “هالسنةفريق أحلامتنقيته مثل ما اتنقى أجود أنواع دهن العودوالعطور الي تتميز بريحته المنفردة. المواهب قوية والتدريب مستمر للأفضل. أحب فريقي من كل قلبي وأوعدكم رح تشوفون الأفضل واقولكم اذا شجعتوا فريق أحلام يعني تشجعوني”.