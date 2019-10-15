أنغام تتعرض للإغماء على المسرح في حفلها بالسعودية

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

أحيت الفنانة المصرية أنغام، حفلا غنائياً كبيراً في منطقة الجوف بالسعودية حضره عدد كبير من كل نجومها.

وبحسب وسائل إعلام سعودية فقد تعرضت أنغام لحالة إغماء على المسرح خلال غنائها و بعد صعود أحد معجبيها ووضعه طوق من الفل والياسمين في رقبتها.

وقال البعض إن سبب إغماء أنغام، هو شعورها بالخوف من الموقف غير المتوقع، ولكن أنغام، صرحت: «بالفعل هناك من أهداني باقة فل لكنها دليل على محبة أحد المعجبين.. وأنا بخير».

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وأضافت : «الحفل كان رائعا لكن درجة حرارة الجو كانت عالية جدا وأصبت بهبوط في الضغط في الكواليس».

يذكر أن هذا الحفل قد جمع الفنانة أنغام مع الفنان العراقي ماجد المهندس ولاقى حضورا وتفاعلا كبيرا من جانب الجمهور.

وذكر البعض أنه من الممكن أن يكون سبب إغماء أنغام، خلال الحفل ربما يكون حملها من الموزع الموسيقي أحمد إبراهيم، وذلك على الرغم من تصريحه السابق بأنه لا يريد الإنجاب منها وأنه يكتفي بنجليه من زوجته الأولى وكذلك هي تكتفي بنجليها.

من ناحية أخرى تستعد أنغام، لإحياء حفل غنائي مع الفنان اللبناني وائل جسار، في الكويت والمقرر يوم الخميس 14 نوفمبر المقبل.