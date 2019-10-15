أمير كرارة يحتفل بخطوبة شقيقته في حفل عائلي.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - سارة إبراهيم
احتفل الفنان المصري أمير كرارة بخطوبة شقيقته “نور”، في حفل بسيط أقيم في المنزل، وقد اقتصر على حضور أسرة العروسين.
شقيقة الفنان المصري تألقت في حفل خطوبتها بفستان بسيط مكشوف الكتفين، وتركت شعرها منسدلا في تسريحة بسيطة، وتزينت بمكياج هادئ أبرز جمالها.
أمير شارك جمهوره بمجموعة صور من أجواء الحفل، على خاصية “ستوري” بموقع “انستجرام”، ووجه تهنئة لشقيقته، بقوله: “مبروك يا حبيبتي وربنا يسعدكوا”.
يذكر أن الفنان المصري أمير كرارة يستعد لتقديم شخصية البطل الشهيد أحمد منسي، في مسلسل جديد يحمل اسم الاختيار”، والذي من المقرر عرضه في رمضان 2020.
وفي أول تعليق لأمير، قال في تدوينة عبر صفحته الشخصية بموقع “فيس بوك”: “شرف ليا تقديم شخصية البطل الشهيد أحمد منسي رمضان 2020 مسلسل (الاختيار) إخراج بيتر ميمي وتأليف باهر دويدار، ومدير تصوير حسين عسر، إنتاج سينرجي تامر مرسي وتحية وتقدير وشكرًا لجيش مصر العظيم على الثقة الغالية وتحيا مصر”.
ومسلسل “الاختيار” سيناريو وحوار باهر دويدار، وإنتاج شركة “سينرجى”، ومدير التصوير حسين عسر، ومن المقرر بدء تصويره خلال الشهر المقبل بعد الانتهاء من كل التفاصيل.
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