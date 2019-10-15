مراد يلدريم يكشف عن بوستر مسلسله الجديد “رامو” – بالصورة

متابعة بتجــــــــــــرد: كشف النجم التركي الشهير مراد يلدريم عن البوستر الرسمي الأوّل لمسلسله الجديد “رامو”. وبعد الكثير من الأخبار عن توقف تصويره، نشر مراد يلدريم بوستر المسلسل عبر حسابه على موقع “إنستجرام”: علق عليه بكلمة “قريباً”. تجدر الإشارة إلى أن مراد يلدريم، كان قد اعتذر عن تقديم برنامج “من سيربح المليون” في نسخته التركية، معربًا عن شكره لتفهم إدارة البرنامج للقرار الذي اتخذه. وكشف يلدريم في أن السبب وراء ذلك هو ارتباطه بتصوير مسلسل “رامو”، لافتًا إلى أن شغفه بالتمثيل جعله يبدّل رأيه حول فكرة تقديم البرنامج.

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