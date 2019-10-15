أبطال مسرحية “3 أيام في الساحل” يسافرون إلى الرياض

متابعة بتجـــــــــــرد: سافر عدد من أبطال مسرحية “3 أيام في الساحل” إلى الممملكة العربية السعودية، اليوم الثلاثاء، استعداداً لعرضها بدءاً من الخميس المقبل ولمدة 4 أيام متواصلة ضمن فعاليات موسم الرياض الترفيهي، المقرر استمراره إلي 15 ديسمبر المقبل.

وتضمن الوفد المغادر من القاهرة إلى المملكة كل من مها أبوعوف، محمد ثروت، أحمد فتحي، أحمد محمود ومحمد الصاوي، فيما سبقهم بطل العرض الفنان محمد هنيدي إلى هناك قبل أيام .

ومن جانبه، قال المخرج مجدي الهواري، الشريك المؤسس لمسرح “كايرو شو” في بيان، إن أبطال المسرحية سيجرون بروفات مكثفة، مساء اليوم، على خشبة المسرح العربي استعداداً للعرض، مشدداً على أن المشاركة المصرية ضخمة خلال موسم الرياض الترفيهي، الذي وصفه بالتظاهرة الفنية الثقافية التي تشهدها المملكة خلال هذه الفترة.

وأشار إلى أن أسرة مسرحية “الملك لير” للفنان يحيي الفخراني ستطير إلى الرياض، مطلع الشهر المقبل، للمشاركة في موسم الرياض خلال الفترة من 6 إلي 9 نوفمبر المقبل.