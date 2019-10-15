بالمستندات: بوسي ممنوعة من السفر

متابعة بتجــــــــــرد: أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، قراراً برقم 390 و391 يقتضي بمنع المطربة ياسمين محمد شعبان وشهرتها “بوسي” من السفر بعد صدور حكم واجب النفاذ بحبسها 3 سنوات في واقعة إصدار شيك بمبلغ مليوني جنيه لصالح طليقها فطين سعيد.

وكشف المحامي أشرف مسعود، وكيل طليق المطربة، في بيان صحافي عن إصدار المحكمة لحكم غيابي جديد ضد بوسي يفيد بحبسها 3 أعوام وتغريمها 50 ألف جنيه، وذلك لإصدارها شيك بمبلغ 10 ملايين جنيه مصري، لافتاً إلى أن إجمالي الأحكام الصادرة ضد بوسي وصلت إلى 9 أعوام حبس في 3 قضايا شيكات بدون رصيد.

وأوضح المحامي أنه أرسل إنذار على يد محضر لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، لشطب عضوية بوسي من النقابة، استناداً إلى صدور حكم نهائي ضدها بالحبس 3 أعوام في قضية شيك بدون رصيد، لاعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، بحسب ما جاء في بيان المحامي الذي هدد بمقاضاة النقابة في حال عدم شطب المطربة المذكورة.