- 1/4
- 2/4
- 3/4
- 4/4
متابعة بتجــــــــــرد: أصدر المستشار حمادة الصاوي، النائب العام المصري، قراراً برقم 390 و391 يقتضي بمنع المطربة ياسمين محمد شعبان وشهرتها “بوسي” من السفر بعد صدور حكم واجب النفاذ بحبسها 3 سنوات في واقعة إصدار شيك بمبلغ مليوني جنيه لصالح طليقها فطين سعيد.
وكشف المحامي أشرف مسعود، وكيل طليق المطربة، في بيان صحافي عن إصدار المحكمة لحكم غيابي جديد ضد بوسي يفيد بحبسها 3 أعوام وتغريمها 50 ألف جنيه، وذلك لإصدارها شيك بمبلغ 10 ملايين جنيه مصري، لافتاً إلى أن إجمالي الأحكام الصادرة ضد بوسي وصلت إلى 9 أعوام حبس في 3 قضايا شيكات بدون رصيد.
وأوضح المحامي أنه أرسل إنذار على يد محضر لنقيب المهن الموسيقية الفنان هاني شاكر، لشطب عضوية بوسي من النقابة، استناداً إلى صدور حكم نهائي ضدها بالحبس 3 أعوام في قضية شيك بدون رصيد، لاعتبارها من الجرائم المخلة بالشرف والأمانة، بحسب ما جاء في بيان المحامي الذي هدد بمقاضاة النقابة في حال عدم شطب المطربة المذكورة.
كانت هذه تفاصيل خبر بالمستندات: بوسي ممنوعة من السفر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على بتجرد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.