ترشيح أحمد السقا لتجسيد هذه الشخصية التاريخية

متابعة بتجـــــــــــــرد: تلقى الفنان أحمد السقا عرضاً من جهة إنتاجية مصرية لتجسيد شخصية الصحابي خالد بن الوليد في مسلسل تاريخي لعرضه في رمضان 2020.

وكشف مصدر خاص، إبداء السقا موافقته الأولية على العرض، الذي ترشح لإخراجه رؤوف عبد العزيز، مضيفاً أن جهة الإنتاج تسعى لتحريره من التزامه مع المنتج اللبناني صادق الصباح، لا سيما أنه مرتبط بعقد معه لمدة عامين انتهى الأول منه بتقديم مسلسل “ولد الغلابة”، الذي عُرض في رمضان الماضي، فيما تبقى مسلسل آخر من المفترض تنفيذه في العام المقبل، بحسب كلام المصدر.

وشارك في بطولة “ولد الغلابة” مي عمر، محمد ممدوح، إنجي المقدم، هبة مجدي، إدوارد، كريم عفيفي وعدد من النجوم، والمسلسل من تأليف أيمن سلامة وإخراج محمد سامي.