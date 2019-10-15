المخرج تود فيليبس يكشف حقيقة إنتاج جزء جديد من فيلم “الجوكر”

متابعة بتجـــــــــــرد: على الرغم من أن فيلم “الجوكر” هو التعاون الأول بينهما، فإن الممثل خواكين فينيكس والمخرج تود فيليبس اعترفا بالتناغم بينهما، وظهور الفيلم بهذا الشكل يؤكد هذا التناغم بالفعل.
وظهر هذا التناغم بين الثنائي في الصور التي نشرها المخرج تود فيليبس على حسابه الشخصي على “إنستجرام” احتفالاً بالنجاح الذي حققه الفيلم، وعلق فيليبس على الصور قائلاً: “بعض من المرح من كواليس تصوير الفيلم، لقد كنا نضحك كثيراً أنا وخواكين، وسأقوم بنشر المزيد من الصور”.
وجاوب المخرج تود فيليبس حول جزء ثانٍ من العمل، قائلاً: “ليس لدينا خطط لجزء ثانٍ، لكنني سأفعل أي شيء يريده خواكين فينيكس، لكن الفيلم لم يتم إعداده ليكون له جزء ثانٍ، وكانت خطتنا أن نعمل على فيلم واحد فقط”.
وأضاف: “شيء واحد سأقوله مجددًا: سأفعل أي شيء مع خواكين فينيكس، لا ممثل أو شخص مثله، وبالتالي فإنه إذا قررت الشركة المنتجة Warner Bros وطالب الجمهور بجزء ثانٍ، فإننا سوياً سنقوم بعمل فيلم رائع”، حسبما نشر موقع «indiewire».
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