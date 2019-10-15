متابعة بتجــــــــــــرد: نشرت النجمة الأميركية المكسيكية من أصول لبنانية سلمى حايك عبر حسابها الرسمي على انستغرام، صورة جريئة لها أثناء خضوعها لجلسة علاج الوخز بالإبر الصينية. واختارت سلمى حايك أن تحتفل بوصول حسابها إلى 12 مليون متابع بصورة ظهرت فيها عارية الظهر، وكتبت: “أنا ممتنة جدًا لكم جميعًا على حبكم ودعمكم !!! لقد وصلت إلى 12 مليون”. وأضافت سلمى حايك في منشورها: “إبرة للصحة والرفاهية تمثل كل مليون منكم”.

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كانت هذه تفاصيل خبر سلمى حايك تتعرى احتفالًا بوصول متابعيها إلى 12 مليون – بالصورة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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