كارول سماحة تشوّق جمهورها لكليب “انشالله” – بالصورة

متابعة بتجـــــــــــرد: يترقب جمهور النجمة اللبنانية كارول سماحة كليب أغنية “انشالله” الذي أعلنت عن استعدادها لطرحه منذ أيام.

ونشرت كارول سماحة صورة لتصميم خاص بالكليب شوّقت من خلاله متابعيها للعمل المنتظر، وأشارت بتعليقها عليها إلى أن طرحه سيكون بعد يومين، أي يوم 17 تشرين الأوّل/أكتوبر الجاري.

أغنية “انشالله” من كلمات تامر حسين، ألحان اسلام زكي وتوزيع عادل حقي، أمّا الكليب الخاص بها فهو من إخراج جيل الجبري.

على صعيد آخر، تحصد كارول سماحة حاليًا نجاح فيلمه “بالصدفة” بعد طرحه بالسينمات في لبنان، وترافق عرضه مع إطلاق أغنية“بتآمن بالصدفة” من كلمات وألحان مروان خوري، والتي تتصدّر المراتب الأولى في سباق الأغاني العربية.