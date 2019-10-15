الشعوب الأكثر قضاء للوقت على مواقع التواصل

مقالات مختارة: كشف مؤشر عالمي لإجراء إحصاءات الإنترنت، عن الشعوب الأكثر إقبالاً على منصات التواصل الاجتماعي، التي جاءت في مقدمتها الفلبين، إذ يقضي كل مواطن في البلد الآسيوي 4 ساعات في اليوم في تصفح مواقع التواصل.

وبحسب “سكاي نيوز عربية” فقد حل في المرتبة الثانية لأكثر الشعوب متابعة لمنصات التواصل الاجتماعي النيجيريون، بثلاث ساعات و36 دقيقة في اليوم، وذلك حسب “مؤشر الويب العالمي”.

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أما المركز الثالث فكان من نصيب المكسيكيين بثلاث ساعات يوميا، يليهم الأتراك في المركز الرابع، وحلت روسيا في المرتبة الخامسة، والهند والصين في المرتبتين السادسة والسابعة.

وفي الولايات المتحدة التي حلت في المرتبة الثامنة، يدور نقاش عن دور المنصات الاجتماعية في الحقل السياسي، لا سيما بعد وصول الرئيس دونالد ترامب إلى البيت الأبيض.