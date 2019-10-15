"أبلة فاهيتا" تعود مجددًا.. إليكِ التفاصيل!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أنهت شركة JWT المالكة لحقوق شخصية الدمية الشهيرة "أبلة فاهيتا"، المثيرة للجدل في مصر، اتفاقها على إعادتها من جديد للظهور عبر الشاشات، من خلال عملين جديدين.

وكشفت مصادر لـ"فوشيا" عن أن الشركة أنهت اتفاقها مع شبكة "نتفليكس"، على تقديم عمل لـ"أبلة فاهيتا" سيتم عرضه حصريًا عبر المنصة.

وأوضحت المصادر أن العمل الثاني سيكون من خلال إحدى القنوات المصرية، والعملان سيعتمدان على الكوميديا الساخرة والتعليقات الجريئة كعادتها، مشيرة إلى أنه سيتم الكشف عن اسمي العملين وكافة التفاصيل بشكل رسمي من قبل الشركة خلال الأسابيع المقبلة.

وكانت "أبلة فاهيتا" ظهرت للمرّة الأولى عام 2010 في إعلانٍ لإحدى شركات المحمول، وبعد النجاح الذي حققه الإعلان تم إنشاء قناة على اليوتيوب خاصة بها، تضمّنت فيديوهات جمعتها بالمشاهير وأخرى رَوَت قصة حياتها.

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وعقب تحقيقها شهرتها الواسعة على مواقع التواصل الاجتماعي، تعاون معها الملحّن والموزّع الموسيقي حسن الشافعي، في أغنية "ما يستهلوشي" عام 2014، وهي من تأليفه وتلحينه وحقّقت الأغنية نجاحًا كبيرًا.

وبدأ تاريخ "أبلة فاهيتا" مع إثارة الجدل في عام 2015، عندما انطلق برنامجها ""أبلة فاهيتا لايف من الدوبلكس"، الذي قدمت منه 6 مواسم على مدار 4 سنوات.

واتهمت "أبلة فاهيتا" في بلاغات رسمية بالتصرف المشين عندما ظهرت في برومو للبرنامج وهي مستلقية على السرير بملابس النوم، ويقف أمامها رجلان تطلب منهما خلع قميصيهما؛ في مشهد عدّه كثيرون غير مناسب.