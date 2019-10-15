اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: زفّت مقدمة البرامج اللبنانية راغدة شلهوب عن اقتراب موعد عرض الموسم الثاني من برنامجها "تحيا الستات". وذلك بتعليقها عبر صورة نششرتها على حسابها بتطبيق "إنستغرام" الذي جاء فيه: "انتظرونا قريبا إن شالله الموسم الجديد التاني لبرنامج #تحيا_الستات على قناة النهار المصرية .....دعواتكم".
والجدير ذكره أن شبكة قناة "النهار" المصرية قررت استبدال برنامجها الذي كان بعنوان "قطعوا الرجالة بـ"تحيا الستات" بعد تطوير شكله ومضمونه في ضوء المعايير الإعلامية ومواثيق الشرف الإعلامي، بعدما أوقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عرضه على قناتي "النهار" و"القاهرة والناس" لحين مراجعة الإسم والمحتوى.
كانت هذه تفاصيل خبر راغدة شلهوب تزفّ عودتها بـ"تحيا الستات" لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على إيلاف وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.