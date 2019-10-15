راغدة شلهوب تزفّ عودتها بـ"تحيا الستات"









اسماء السيد - ""الخليج 365"" من بيروت: زفّت مقدمة البرامج اللبنانية راغدة شلهوب عن اقتراب موعد عرض الموسم الثاني من برنامجها "تحيا الستات". وذلك بتعليقها عبر صورة نششرتها على حسابها بتطبيق "إنستغرام" الذي جاء فيه: "انتظرونا قريبا إن شالله الموسم الجديد التاني لبرنامج #تحيا_الستات على قناة النهار المصرية .....دعواتكم".

والجدير ذكره أن شبكة قناة "النهار" المصرية قررت استبدال برنامجها الذي كان بعنوان "قطعوا الرجالة بـ"تحيا الستات" بعد تطوير شكله ومضمونه في ضوء المعايير الإعلامية ومواثيق الشرف الإعلامي، بعدما أوقف المجلس الأعلى لتنظيم الإعلام عرضه على قناتي "النهار" و"القاهرة والناس" لحين مراجعة الإسم والمحتوى.