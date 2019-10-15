شكرا لقرائتكم خبر عن إنجى علاء تصمم أزياء "النهاية" فى عاشر تعاون مع زوجها يوسف الشريف والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تعاقدت المؤلفة ومصممة الأزياء انجى علاء مع شركة سينرجى، على تصميم أزياء مسلسل "النهاية" للنجم يوسف الشريف والذي يتم التحضير له من أجل العرض في شهر رمضان 2020، ليسجل العمل التعاون الفني العاشر لها مع يوسف الشريف بعدما قدمت معه مسلسلات "كفر دلهاب" و"القيصر" و"لعبة إبليس" الذي قامت بتأليف قصته و"الصياد" و"اسم مؤقت" و"رقم مجهول" و"المواطن أكس" وغيرها من الأعمال.



انجى علاء ويوسف الشريف

وأكدت انجى أن تصميمات أزياء شخصيات مسلسل "النهاية" وتحديداً الشكل الذي سيظهرون به يحتاج لإنتاج ضخم ومجهود كبير ووقت طويل لتحضيره وتنفيذه نظراً لطبيعة العمل الغير معاصرة، لاسيما وأن الأحداث تذهب لعالم افتراضي وأقرب للخيال العلمي.

مسلسل "النهاية" من إخراج ياسر سامي وفكرة يوسف الشريف وسيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإنتاج سينرجي، ويعود يوسف بهذا العمل الى الدراما الرمضانية بعد غياب آخر موسمين حيث قدم آخر مسلسلاته "كفر دلهاب" من سيناريو وحوار عمرو سمير عاطف وإخراج أحمد نادر جلال وتم عرضه فى شهر رمضان 2017.



انجى علاء وزوجها يوسف الشريف

يكر أن إنجي علاء تنتظر عرض مسلسلها "بلا دليل" من 45 حلقة ومقرر عرضه الشهر الحالي على شاشة cbc، وهو بطولة درة وخالد سليم، ونيقولا معوض، وحازم سمير، وإسلام جمال، وعمر الشناوى، جمال عبد الناصر، أشرف زكى، أنعام الجريتلى، أحمد كرارة، وديانا هشام، وشيرين عرفة، ومها نصار، ومحمد لطفى، وهاجر الشرنوبى وإخراج منال الصيفى وإنتاج شركة سينرجى.