شكرا لقرائتكم خبر عن فيديو.. شبكة CBS تكشف عن أول تريلر للمسلسل الجديد Star Trek: Picard والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت شبكة CBS عن أول تريلر لعودة مسلسل Star Trek: Picard الذى يعد تكملة من مسلسل Star Trek: Next Generation الذى بدأ عرضه في 1987، وانتهى بعد سبعة مواسم في 1994.

وتدور سلسلة Star Trek: Picard حول السير باتريك ستيوارت وهو يعيد دوره الأيقوني في دور جان لوك بيكارد، الذي لعبه على مدار سبعة مواسم في "ستار تريك: الجيل القادم".

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وتشمل قائمة الممثلين أيضًا سانتياجو كابريرا، وميشيل هيرد، وأليسون بيل، هاري تريدواي، عيسى بريونس، وإيفان إيفاجور.

كما انضمت الممثلة الأمريكية ووبي جولدبرج إلى مسلسل الدراما الجديد The Stand، ومن المقرر أن تلعب دور البطولة فى العمل بجانب يوفان أديبو وأوين تيج وبراد ويليام هينكي ودانييل سونجاتا.

مسلسل The Stand مقتبس من رواية ستيفن كينجز، ومن المفترض أن يعرض العمل على شبكة CBS خلال العام المقبل، كما كانت أعلنت الشبكة مسبقا عن مجموعة ممثلين هم: جيمس مارسدن ، أمبر هيرد ، أوديسا يونغ وهنري زاجا، حسبما نشر موقع "deadline".

يدور مسلسل The Stand، الذي كتبه الثنائى جوش بون وبن كافيل، حول رؤية جديدة لـ عالم أهلكه الطاعون وانخرط في صراع عنصري بين الخير والشر، وبالتالي يقع مصير البشرية على أكتاف الأم الضعيفة البالغة من العمر 108 أعوام وبعض من الناجين، وتتجسد أسوأ كوابيسهم في رجل، أطلقوا عليه اسم "رجل الظلام".