شكرا لقرائتكم خبر عن الخميس.. انطلاق عرض "3 أيام فى الساحل" على مسرح الرياض بالسعودية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ينطلق، يوم الخميس المقبل، عرض مسرحية "3 أيام فى الساحل" للنجم محمد هنيدى بالسعودية ضمن فعاليات موسم الرياض، حيث تعرض المسرحية على مدار 4 أيام هي الخميس والجمعة والسبت والأحد، وبعدها تعود أسرة العمل إلى القاهرة .

مسرحية "3 أيام فى الساحل" إخراج مجدى الهوارى وتأليف حاتم حسين، ويشارك هنيدى بطولتها نجوم الكوميديا بيومى فؤاد، أحمد فتحى، محمد ثروت والنجوم مها أبو عوف، محمد محمود، ندى موسى وسامية الطرابلسى.

وعرض هنيدى مسرحيته "3 أيام فى الساحل"، فى المملكة العربية السعودية بجدة الفترة الماضية، وأشادت هيئة الترفيه السعودية بعرض المسرحية ضمن "موسم جدة"، والتى نالت إعجاب الجمهور السعودى بعد عرضها على أحد المسارح هناك.