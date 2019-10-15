تراند اليوم : محمد عساف يعلق علي حرائق لبنان

شارك الفنان الفلسطيني محمد عساف جمهوره بنشر صورة عبر حسابه الرسمي بموقع التدوينات القصيرة توتير؛ معلنا فيه عن حزنه بسبب الحرائق المشتعلة في لبنان.

وعلق محمد عساف: “لبنان بلد الأرز الغالي على القلب، الله يحمي هالبلد، ويحفظ هالبلد الحبيب وأهله من كل سوء، والله يكون معكم ويصبركم”.

واندلع عدد كبير من الحرائق، أمس، جراء ارتفاع درجات الحرارة، واشتداد سرعة الريح، حيث غطت سحب الدخان معظم الأجواء اللبنانية.

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قال مدير عمليات الدفاع المدني في لبنان جورج أبو موسى، إن لبنان شهد خلال الـ 24 ساعة الماضية أكثر من 104 حرائق نشبت في جميع أراضي لبنان، لافتًا إلى أن قوات الدفاع المدني في حالة طوارئ، للسيطرة على هذه الحرائق.

ووفقًا لصحيفة “النهار” اللبنانية، أكد أبو موسى أن “سبب عودة الحرائق ليلًا جاء نتيجة سرعة الرياح التي وصلت إلى 50 كلم بالساعة، ما ساعد على اشتداد النيران، لافتا إلى أنه “حتى الساعة لم تسجل خسائر في الأرواح”.

ووصل عدد السيارات التابعة للدفاع المدني المشاركة في اطفاء الحرائق إلى 200 سيارة، فيما تمت الاستعانة بالطائرات القبرصية لإخماد الحرائق.