ألين وطفا تؤكد حملها بعد كشف سيرين عبد النور لسرها

كشفت الإعلامية الين وطفا عن حملها عبر مواقع التواصل الاجتماعي، دون أن تحدد جنس المولود. وكانت ألين قد أخفت هذا الخبر لأشهر طويلة، وقررت ان تعلنه مع إقتراب موعد ولادتها، وقالت في منشور على انستغرام "سيأتي طفل صغير قريبًا، وأتحرّق شوقاً لصغيري الّذي ملأت ركلاته حياتي فرحاً، فهل هو صبي أم فتاة؟ سوف أترك هذا كمفاجأة لكم". إقرئي أيضًا: عمرو دياب يرد على معايدات جمهوره بيوم ميلاده Advertisements يشار إلى أن سبق ان تم الكشف عن حمل الين وطفا بطريقة غير مقصودة خلال الاحتفال بعيد ميلادها، حيث نشرت الفنانة سيرين عبد النور صورة على كعكة عيد ميلاد الين ببطن منتفخ تؤكد حملها. إقرئي أيضًا: بالصور نانسي عجرم تحتفل بابنتها ليا لهذا السبب يشار إلى أن الين وطفا متزوجة من خالد المولى والطفل الذي ينتظراه هو مولودهما الأول.

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