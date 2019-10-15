عمرو دياب يرد على معايدات جمهوره بيوم ميلاده



قام الفنان عمرو دياب بإعادة مشاركة أبرز المعايدات عبر خاصية الستوري على إنستقرام، ثم وجه رسالة إلى الجميع عبر حساباته بمواقع الفيس بوك وإنستقرام وتويتر.



وكتب عمرو دياب: "بشكركم جدا على كل الحب والدعم والامنيات في عيد ميلادي، كل سنة وانتم سبب نجاحي وفرحتي .. بحبكم جدا.

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وشارك جمهور عمرو دياب في الاحتفال بعيد ميلاده عبر هاشتاج "HBDAmrDiab"، حيث قاموا بتسجيل فيديو يحمل كلمات ورسائل تهنئة لعمرو دياب في عيده ميلاده، وجاءت رسائلهم كالتالي: كل سنة وأنت طيب يا هضبة، وعقبال مليون سنة، وكل سنة وأنت روح وشباب، كل سنة وأنت أعلى يا هضبة، كما تم تصميم أكثر من بوستر للاحتفال.

يذكر أن عمرو دياب احتفل بعيد ميلاده الـ58، قبل موعده بثلاثة أيام بحضور الفنانة دينا الشربيني، والمطرب خالد سليم، ورئيس الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية المنتج تامر مرسي وزوجته الفنانة نسرين إمام، والفنان عمرو يوسف وزوجته الفنانة كندة علوش، والفنانة ايتن عامر، والفنانة انجي المقدم، والفنان أحمد داود وزوجته الفنانة علا رشدي، والفنان محمد لطفي، والفنانة ياسمين رئيس، ووعمرو منسي المدير التنفيذي لمهرجان الجونة السينمائي.

