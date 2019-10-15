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أعلن المُنتج صادق الصبّاح رئيس مجلس إدارة شركة "صبّاح أخوان" أثناء تواجده في المهرجان التلفزيونيّ الدوليّ- الذي يُقام في مدينة كان الفرنسيّة- عن توقيع الشركة مع النجمة الجماهريّة هيفاء وهبي لبطولة مُسلسل دراميّ جديد بعنوان" أسود فاتح".
هذا العمل، وهو التعاون الأوّل الذي يجمع بين شركة "صبّاح أخوان"والنجمة هيفاء وهبي، من تأليف أمين جمال الذي يُشرف أيضاً على ورشة الكتّاب وإخراج كريم العدل.
"أسود فاتح"مُسلسل مصريّ تدور أحداثه بين مصر ولبنان في إطار إجتماعيّ عصريّ، وهو يضمّ مجموعة مُميّزة من الفنّانين يتمّ إختيارهم حالياً على أن تُعلن الشركة أسماء النجوم المُنضمّين في الفترة المُقبلة.
كما تضع شركة "صبّاح أخوان" أيضاً الخطوط الأساسيّة لإستكمال المشروع المُتوقّع إنطلاق تصويره في مطلع العام الجديد وطرحه ضمن السباق الرمضانيّ المُقبل.
يذكر أنّ هيفاء تقوم حالياً بتصوير فيلم "أشباح أوروبا"، وكانت قد غابت العام الماضي عن المنافسة في الماراثون الرمضاني، للمرّة الأولى منذ سنوات، وكان من المقرر أن تغيب هذا العام أيضاً، وتكتفي بالفيلم الذي يعيدها إلى السينما بعد غياب خمس سنوات، إلا أنّ المفاوضات مع شركة "الصباح" أعادتها إلى المنافسة في رمضان 2020.
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تكشف عن مفاجأة من العيار الثقيل لرمضان 2020 لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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