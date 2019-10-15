انتحار النجمة الكورية سولي وهذه تفاصيل يومها الأخير

أكّدت الشرطة الكورية خبر انتحار النجمة سولي عن 25 عاماً داخل شقّتها.

وفي التفاصيل، أنّ سولي قامت أمس بتصوير إعلان لماركة حقائب، كما أنّها قامت بتسجيل فيديو استعرضت فيه حقيبة وصلتها هدية وكانت سعيدة بها، إلا أنّها عند الساعة السادسة والنصف من مساء أمس بتوقيت كوريا، توقّفت عن الرد على اتصالات مدير أعمالها، الذي ساورته الشكوك، فسارع إلى منزلها قبل ساعات قليلة، ليكتشف وفاتها، فاتصل بالشرطة التي أجرت تحقيقاتها في الحادث، لتخلص إلى تقرير جاء فيه أن سولي ماتت شنقاً بعد معاناتها مع الاكتئاب.

وكانت الفنانة الشابة ضحية تعليقات قاسية وحملة تنمّر على مواقع التواصل الاجتماعي، وكانت تشكو باستمرار أنها في كل مرّة تنشر فيها صورة أو فيديو لا تسلم من حملات التنمّر، الأمر الذي أصابها باكتئاب حاد، فحاولت الانتحار عبر قص شرايين يدها قبل سنوات، إلا أنّ محاولتها باءت بالفشل.

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آخر تصريحات سولي كانت قبل أيام قليلة حيث قالت في مقابلة تلفزيونية "حياتي في الحقيقة فارغة، أشعر وكأنّني أكذب على الجميع بتظاهري بالسعادة من الخارج".

وتابعت "كنت أطلب المشورة كثيراً بخصوص هذا الأمر. فقيل لي، كل الناس لديهم جانب مظلم في حياتهم، لكنّهم يعيشون بالتظاهر وكأنهم لا يملكون ذلك الجانب. لا تشعري بالغرابة من الأمر"

وفي النهاية ختمت كلامها بقولها أنها ما زالت مستمرة في التظاهر بالسعادة من الخارج وأنها ببساطة أصبحت تعيش حياتها متقبّلة لهذا الجانب.

يذكر أنّ سولي ولدت في عام 1994 ، وبدأت أولى خطواتها مع الفن في العام 2005 كممثلة في مسلسل للأطفال ثم في عام 2009 كعضو في فرقة X F.

وغادرت سولي الفرقة في عام 2015 وركّزت على التمثيل، حيث حازت شهرة عالميّة، بفضل انتشار الدراما الكورية في الخارج، قبل أن تصعق محبيها بانتحارها، وهو ما أثار موجة من الحزن لدى جمهورها العربي، أعرب عنه من خلال تغريدات على "تويتر"، دعت إلى نبذ التنمّر، الذي قد يودي إلى عواقب وخيمة.