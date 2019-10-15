بالصور نانسي عجرم تحتفل بابنتها ليا لهذا السبب



احتفلت الفنانة نانسي عجرم بأصغر بناتها ليا التي نبت سنّها الأول، فلم تفوّت نانسي هذه المناسبة بل إحتفلت بها مع العائلة والمقربين وأعدّت "السنينية" التي تقدّم كضيافة خصيصاً في هذه المناسبة.

إقرئي أيضًا:

صور: أول ضحية للموسم الجديد من ذا فويس: ليلى البراق تعلن اعتزال الغناء

ليا ولدت في أول شباط\فبراير الماضي، أي أنها أصبحت في شهرها التاسع، وهي تحظى بإهتمام الصحافة والإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي. ونانسي تحرص باستمرار على نشر صورها.

Advertisements

من ناحية أخرى، تواصل نانسي تصوير برنامج "ذا فويس" مع الفنانين عاصي الحلاني ومحمد حماقي، كما أحيت قبل عدة أيام حفلا ناجحاً في جامعة دلتا في مصر بمناسبة بدء العام الدراسي الجديد، على أن تتواجد في السعودية في 18 من شهر تشرين الأول\أوكتوبر الجاري في إطار فعاليات موسم الرياض، حيث ستحيي حفلا بمشاركة الفنان تامر حسني.

إقرئي أيضًا:

ابنة طلعت زكريا تنشر صورة نادرة له بالزي العسكري