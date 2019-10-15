بالأرقام: لن تصدّقوا ما حقّقه فيلم "جوكر" في صالات السينما

تمكّن فيلم "جوكر" من تحقيق إيرادات خيالية فاقت توقعات صانعيه، بعد أن أحدث ضجّة في العالم، وتهافت المشاهدون للحاق بعروضه الأولى في السينما.

الفيلم الذي انطلق عرضه في الولايات المتحدة الأمريكية، حقق إيرادات تفوق الـ306 ملايين دولار، في شباك التذاكر حول العالم، وهو أضعاف تكلفة إنتاجه التي بلغت 55 مليون دولار.

وقد شاهد الفيلم الملايين حول العالم خلال الأيّام الأولى لعرضه، وتفاوتت الآراء حوله، إلا أنّها أجمعت على أنّه عمل لا يمرّ مرور الكرام.

ويضمّ الفيلم ممثلين من أهم وأشهر نجوم هوليوود، أبرزهم جواكين فينيكس، روبيرت دى نيرو وزازي بيتز ومارك مارون وبيل كامب وبراين كالين.

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الفيلم يستند إلى شخصية "دي سي كومكس"، من المقرر أن يكون الفيلم بداية من الأفلام المستقلة القائمة على عالم دي سي.

تجري أحداث الفيلم، في عام 1981 عن الممثل الكوميدي الفاشل الذي يتحوّل إلى حياة من الجريمة والفوضى في مدينة غوثام.

وقد صمّم فيليبس فكرة الفيلم في عام 2016 وكتب السيناريو مع سيلفر طوال عام 2017.

تم عرض الجوكر للمرة الأولى في مهرجان فينيسيا السينمائي الدولي النسخة 76 في 31 آب 2019، حيث فاز بجائزة الأسد الذهبي، وهي أعلى جائزة في المهرجان. وتمّ إطلاقه في الولايات المتحدة في 4 تشرين الأوّل.