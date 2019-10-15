فهرية أفجان تزور بوراك أوزجيفيت خلال تصوير "قيامة عثمان"

ذكرت صحيفة "بوستا" التركيّة، أنّ الممثلة فهرية أفجان تزور زوجها بوراك أوزجيفيت في موقع تصوير مسلسله "قيامة عثمان" في منطقة ريفا كل يوم، وتصطحب معها ابنهما كاران ليرى والده باستمرار.

وأضافت الصحيفة أنّ فهرية افجان تحضّر الطعام في المنزل كل يوم لزوجها، وتأخذه له في موقع تصوير مسلسله من أجل أن يحافظ على التغذية الصحية.

ومن المتوقّع أن يستمر التصوير أشهراً، بينما لا تزال فهرية تلتزم بالإجازة التي أخذتها منذ زواجها، للاهتمام بعائلتها وبطفلها الذي يبلغ من العمر سبعة أشهر.

يذكر أن آخر أعمال فهرية كان مسلسل "حتى الممات" الذي لعبت دور البطولة فيه مع أنجين أكيوريك وتمّ إيقافه بسبب ضعف الرايتنغ.