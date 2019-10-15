مسلسل "رامو" لـ مراد يلدريم في ورطة لهذا السبب

لم يكد يبدأ تصوير مسلسل "رامو" لـ مراد يلدريم، حتى بدأت الشائعات تطارده.
فقد حصلت مشكلة بعد أسبوع من انطلاق التصوير في موقع تصوير المسلسل، نتج عنها انفصال المخرج مصطفى شوقي دوغان.
ولم يعرف سبب المشكلة ولا من سيحل مكانه.
يذكر أن مراد أعلن انفصاله عن برنامج "من سيربح المليون"، الذي قدّمه بنسخته التركية منذ عامين. وقد تواصلت إدارة البرنامج مع الممثل كينان أميرزالي أوغلو ليكون خلفاً له، ولم يعرف بعد موقف كينان من العرض.
وكتب يلديريم عبر حسابه على "تويتر" مودّعاً جمهور البرنامج:
"بسبب شغفي في التمثيل، أنهي وظيفتي كمقدم لبرنامج من سيربح المليون. وأشكر جميع مسؤولي قناة atv وطاقم البرنامج لأنهم قابلوا قراري هذا بتفهم. والآن حان وقت مسلسل "رامو".
وكان مراد قدم البرنامج كخلف للممثل الكبير سلجوك يونتام الشهير بدور عدنان بيك في "العشق الممنوع"، ونجح في مهمته، إلا أنّه انشغل بالبرنامج عن أعماله الفنية، إذ أنّ آخر مسلسلاته كان "ملكة الليل" مع مريم أوزرلي، وقد توقّف المسلسل في حلقاته الأولى، بسبب عدم تحقيقه نسبة مشاهدة مرتفعة، وكانت نكسة لكل من أمير ومريم، التي عادت وأطلت في مسلسل "قطاع الطرق لن يحكموا العالم"، بينما اكتفى مراد بالظهور في السينما وغاب عن الشاشة الصغيرة.
يذكر أن مراد يستعد لتصوير فيلم عربي بعنوان " ماكو" سيصور في اعماق البحر.
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